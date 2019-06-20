شقيقة سعاد حسني لمصراوي: هذا مصير ملابس و"بواريك" السندريلا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نجمة استثنائية في عالم الفن، استطاعت السندريلا سعاد حسني، أن تبقى في ذاكرة جمهورها، رغم غيابها، فخفة ظلها وجمال روحها أضفى لها مزيدا من السحر والغموض الذي عرفت به النجمة الراحلة.

وفي أفلامها كانت تحرص على أن تظهر كل مرة بشكل مختلف، من ناحية الملابس والشعر والمكياج، حتى أن ملابسها كانت مثالا للأناقة في زمانها.

"جانجاه" شقيقة النجمة الراحلة، قالت لمصراوي، إنها أعطت الماكيير الشهير محمد عشوب مكياجات و"رموش" و"بواريك" السندريلا، لتصبح صدقة جارية على روح شقيقتها.

وأكدت أن بحث عن الماكيير حسن طه، وهو الماكيير الخاص بالسندريلا، لتمنحه متعلقاتها، إلا إنها لم تجده، فقررت منحها لعشوب.

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وأضافت: "سعاد لم تكن تضع الماكياج أو تشتري البواريك إلا لتصوير عمل فني، وفي حياتها العادية لم تضع المكياج ولم ترتدي البواريك، كما كانت تفضل أن تشتري الباروكة الطبيعية، رغم غلاء سعرها".

أما عن الملابس، أكدت أنها تم توزيعها على شقيقاتها من ناحية الأم، فهن 5 شقيقات، احتفظت كل واحدة منهن بملابس وأحذية وحقائب "سعاد"، ولم تفرط واحدة منهن في متعلقاتها.

وتابعت: "لم ترث الفنانة نجاة، فنحن أشقاء سعاد من الأم، ونجاة شقيقتها من الأب، ووفقا للشرع فنحن من نرث سعاد، ولم يحدث خلال بيننا".

وعن عمل "متحف" لمقتنيات السندريلا، صرحت أنها تتمنى إقامة معرض لمتعلقات السندريلا، لكن الأمر صعب ومعقد، خاصة أن الإجراءات القانونية كبيرة جدا، وهناك من يعرقل أي خطوة تجاه السندريلا.

وتحل غدا الذكرى الثامنة عشر على رحيل السندريلا سعاد حسني، التي رحلت عن عالمنا عن عمر يناهز 58 عاما.