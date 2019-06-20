إيرادات الأربعاء.. "Aladdin" في الصدارة و"Men in Black" بالمركز الثاني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نجح فيلم "Aladdin" بطولة Will Smith، في تصدر قائمة إيرادات الأفلام الأجنبية بشباك التذاكر المصري، بعدما حقق أمس الأربعاء 19 يونيو، إيراد قُدر بـ657 ألفًا و509 جنيهات.

وجاء في المركز الثاني فيلم "Men in Black" بطولة Chris Hemsworth، محققًا 183 ألفًا و66 جنيهًا، واحتل المركز الثالث فيلم "John wick 3" بطولة Keanu Reeves وبلغت إيراداته 129 ألفًا و537 جنيهًا، وحصل على المركز الرابع فيلم"Godzilla" بطولة Kyle Chandler، بعد تحقيقه 84 ألفًا و326 جنيهًا.

وذهب المركز الخامس لفيلم "Dark Phoenix" بطولة James McAvoy، وقُدرت إيراداته أمس بـ81 ألفًا و413 جنيهًا، وكان المركز السادس من نصيب فيلم "The secret life of pets 2" بطولة Kevin Hart، محققًا 55 ألفًا و929 جنيهًا، وفي المركز السابع يأتي فيلم "Long Shot" بطولة Charlize Theron، وبلغت إيراداته 23 ألفًا و671 جنيهًا.

وحصل على المركز الثامن فيلم "BrightBurn" بطولة Elizabeth Banks، بعدما حقق 13 ألفًا و516 جنيهًا، ليكون المركز التاسع من نصيب فيلم "Child’s Play" بطولة Aubrey Plaza، محققًا 7 آلاف و407 جنيهات، واحتل المركز العاشر فيلم "Rocketman" بطولة Taron Egerton، وبلغت إيراداته 6 آلاف و903 جنيهات.