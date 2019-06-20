ستيفاني صليبا تحتفل بعيدها بحضور نجوم لبنان وسوريا وهذه أمنيتها

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 20 يونيو 2019 07:38 مساءً - احتفلت النجمة ستيفاني صليبا بعيد ميلادها يوم أمس الأربعاء في مطعم "B By Elefteriades" بحضور عدد كبير من نجمات لبنان على رأسهنّ سيرين عبد النور وماغي بو غصن، وورد الخال وجيسي عبدو، وداليدا خليل والفنانة سابين. كما حضر كل من خالد القيش ومعتصم النهار الذي وصل متأخرًا بصحبة زوجته لين.

احتفال ستيفاني بعيدها يأتي بعد مرور أسبوع على الجلسة التي دعت لها ماغي بو غصن، وشهدت مصالحة بين الممثلات اللبنانيات. كما حضر إضافة إلى النجوم، أصدقاء ستيفاني المقربون وعدد من وسائل الإعلام والصحافة.

ستيفاني صليبا تحتفل بعيد ميلادها وسط النجوم

الصحة هي أمنية ستيفاني في عيدها



ستيفاني في عيدها أكدت أنها "استوحت الديكور الذهبي الذي زين المكان بالشموع والريش لعيدها، من جنون المكان، وكون هذا العام كان مجنونًا بالنسبة لها، فأحبت أن تحتفل مع من تحبهم بطريقة مجنونة وتفتح صفحة جديدة في حياتها، تذهب فيها إلى أقصى درجات الجنون".

وعبر "الخليج 365" تمنت أن "تبقى بصحة جيدة وأن يبقى إلى جانبها كل من يحبونها، لأنه هو الشيء الأهم في الحياة".

وعن الهدية المميزة التي تلقتها طيلة فترة احتفالها بعيد ميلادها قالت: "قلادة مكتوب عليها "أنا نور" من إحدى صديقاتي، كانت قد أهدتني إياها ليبقى النور الموجود في داخلي معكوسًا على كل من يراني، وقتها قلت لها: هذه أجمل هدية تلقيتها وطالما هناك نور في داخلي فأنا بسلام".

نجمات لبنان في عيد ميلاد ستيفاني صليبا



أخبرينا من دعوتِ من الممثلات اليوم؟

-دعوت الأشخاص المقربين والتي تربطنا علاقة صداقة ونعرف بعضنا جيدًا، إنتظر وسترى من سيحضر؟!.

كيف كان اللقاء بين الممثلات؟

"جمعة بتعقّد" (أي جميلة كما يقال باللبناني) تسلينا كثيراً والممثلات اللبنانينات لذيذات.

ستيفاني صليبا مع جيسي عبدو وماغي بو غصن





كم أصبح عمركِ ستيفاني؟

(تضحك)60 عامًا، لن أقول لك عمري دع شقيقاتي يقلنَ لك.

ستيفاني صليبا في "ستار بدقيقة": أخاف من ارتداء الريش وهذا ما أتمنى أن يحصل معي في عمر الـ 50

وحاولنا أن نسأل كلًّا من دونا وماري لين شقيقات ستيفاني، واللتين نراهما لأول مرة في الإعلام، ولكن قالتا بمزاح: ستيفاني أصبح عمرها 40 عامًا وأخرى قالت 52 عامًا.

شقيقات ستيفاني صليبا



وعن الجلسة التي حصلت بين الممثلات اللبنانيات قالت ستيفاني: "لم نتكلم عمل وكنا نضحك ونتكلم عن الطعام والحياة، وهنأوني على دوري في "دقيقة صمت"، وبدوري باركت لهم على ما قمنَ به في رمضان.

هل هذه هدنة تسبق حرب رمضان 2020؟

-لا يمكن قول ذلك، المنافسة طبيعية وصحية بيننا، والعلاقة بأيّ مجال يجب أن تكون راقية، وكل واحدة عليها أن تتحدى نفسها لتنجح، ولا حرب بيننا على الأقل في ما يتعلق بي.

حصرياً .. ستيفاني صليبا لـ " الخليج 365 نت " : أعيش قصة حب مع رجل أعمال لبناني

نجمات لبنان يرقصن الدبكة



الأجواء كانت إيجابية بين كل من حضر، فكل الممثلات رقصن مع بعضهنّ البعض، وهنأن ستيفاني بعيدها وتمنّين لها الصحة الدائمة والنجاح. كما دبكت سيرين عبد النور مع ماغي بو غصن وجيسي عبدو، وداليدا خليل وورد الخال، واتسمت الأجواء بالمرح والفرح.

على الطاولة التي جلست عليها ورد الخال وسيرين عبد النور، قالتا لـ"الخليج 365" ردًّا عن سؤال عن إمكان اجتماعهنّ جميعهنّ في مسلسل واحد: "عليك أن تجد المنتج الذي يمكن أن يتبنّى هكذا عمل ولِمَ لا"؟!. وكم مرة ستجتمعن بعد مرور أقل من أسبوع على الجلسة التي قمتنّ بها، قالت ورد: "كل شهر تقريبًا لتردّ عليها سيرين: "لا شهر، يجب أن نلتقي كل أسبوعين".

Advertisements

عبير نعمة لـ الخليج 365: أحب أغنيات فيروز ولكن...



واختتمت ستيفاني عيدها بقطع قالب الحلوى على أنغام وعزف فرقة موسيقية لأغنية "happy birth to you" وأغنية "مبروك" للفنان رامي عياش.

تتابعون لاحقًا لقطات مصورة ولقاءات مع النجوم الذين حضروا، عبر "الخليج 365".

وفاء طربيه مكرّمة وسط حضور حاشد في مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة

هند أبي اللمع تعود بـ"الأميرة" في مهرجان لحظات في بيروت

أول تعليق لـ اليسا حول نجمة "روتانا الأولى"

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستقرام الخليج 365

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "الخليج 365 فن"