متلازمة داون تشعل فتيل أزمة بين ياسمين صبري وريهام سعيد

نشرت الفنانة ياسمين صبري مجموعة صور جديدة لها عبر حسابها الخاص بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "الانستجرام".

وظهرت الفنانة "ياسمين"، وهي متواجدة بإحدي صالات الجيم، وتؤدي أحد تمارين اليوجا، بحيث تقف على رأسها وقدماها للأعلي.

وعلق أحد المتابعين لها قائلا:" أنا فعلتها وعمري 6 سنوات؛ لترد عليه "نعم أراهن أنك فعلت ذلك، ولهذا تعاني الآن من متلازمة داون".

وفي سياق مُتصل آخر هاجمت الإعلامية ريهام سعيد النجمة ياسمين صبري بعدما سخرت

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من ذوي الاحتياجات الخاصة "الداون سندروم" قائلة :"اسمهم ما يتحطش في هزار ولا ينفع تسخري منهم، ما يعرفوش يتشقلبوا لكن عندهم أخلاق وقلب ".

وتلقت الفنانة ياسمين صبري بعد هذا التعليق جدلا كبيرا ، حيث تعجب المتابعون من ردها على التعليق، سخريتها من ذوي الاحتياجات الخاصة.