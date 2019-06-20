بدأ الممثل محمد عادل إمام تصوير باقى مشاهده فى فيلمه الجديد "لص بغداد"، والذى كان قد صور منه مجموعة من المشاهد قبل أن يتوقف من أجل تصوير مسلسل "هوجان" والذى عرض فى شهر رمضان الماضى.
ونشر محمد إمام صورة عبر حسابهعلى موقع انستجرام بـ "لوك" الفيلم، وعلق قائلا "ونرجع تاني لفيلم لص بغداد إنتاج سينرجى فيلمز.. تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى..
وأضاف : مشروع ضخم.. فيلم كبير.. و نوع جديد
فيلم "لص بغداد"يشارك فى بطولته فتحى عبد الوهاب، وياسمين رئيس، ومحمد عبد الرحمن توتة، وصلاح عبد الله، وأحمد رزق، وعدد آخر من الممثلين، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى.
كانت هذه تفاصيل خبر محمد إمام يعود لتصوير فيلم لص بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.