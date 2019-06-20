محمد إمام يعود لتصوير فيلم لص بغداد

بدأ الممثل محمد عادل إمام تصوير باقى مشاهده فى فيلمه الجديد "لص بغداد"، والذى كان قد صور منه مجموعة من المشاهد قبل أن يتوقف من أجل تصوير مسلسل "هوجان" والذى عرض فى شهر رمضان الماضى.

ونشر محمد إمام صورة عبر حسابه

على موقع انستجرام بـ "لوك" الفيلم، وعلق قائلا "ونرجع تاني لفيلم لص بغداد إنتاج سينرجى فيلمز.. تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى..

وأضاف : مشروع ضخم.. فيلم كبير.. و نوع جديد

على السينما عندنا.. إن شاء الله حتنبهروا من اللي احنا عاملينه.. هقولكم على ميعاد عرضه أول ماخلص تصويره بإذن الله .. ادعولنا".

فيلم "لص بغداد"يشارك فى بطولته فتحى عبد الوهاب، وياسمين رئيس، ومحمد عبد الرحمن توتة، وصلاح عبد الله، وأحمد رزق، وعدد آخر من الممثلين، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى.