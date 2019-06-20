وائل كفوري يحصد نصف مليون مشاهدة بأغنيته الجديدة "استشبهت فيك"

طرح الفنان اللبنانى وائل كافورى أحدث أغنياته "استشبهت فيكي" عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير " يوتيوب ".
الأغنية من كلمات منير بو عساف، ومن ألحان هشام بولس، ومن توزيع داني حلو، ومكس ماستر رالف سليمان، وإخراج عبداللهغنام، ومن إنتاج مينا.
وقد تمكنت الأغنية من تحقيق ما يقرب من نصف مليون مشاهدة فى أقل من 24 ساعة على يوتيوب ، بعد كان قد تم طرحها على بعض
من ناحية أخرى، يستعد وائل كفوري للمشاركة فى فعاليات النسخة الجديدة من أعرق المهرجانات الأردنية، "جرش"، والمقرر انطلاق صافرة دورته الـ34 مساء الخميس 18 يوليو المقبل فى مدينة جرش التاريخية، ويعود هذا العام بدورته الرابعة والثلاثين بدماء فنية جديدة تحت إدارة أيمن سماوي.
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