محمود الشرقاوي:نجاحي في مسلسلات رمضان فاق توقعاتي

أعرب الفنان محمود الشرقاوي عن سعادته البالغة لمشاركته في ثلاثة أعمال جملة واحدة في رمضان الماضي وحققوا نجاحا جماهيريا كبيرا مع الجمهور ، مؤكدًا أن تجربته الأولي في مسلسل " فكرة بمليون جنيه " مع النجم علي ربيع جاءت عن طريق المخرج المتميز وائل إحسان الذي أخرج منه قدرات تمثيلية رهيبة غير متوقعة نظرا للدور المحوري والصعب الذي لعبه في الأحداث وهو "النقيب أسعد" وأضاف : أن العمل مع وائل إحسان بمثابة شرف كبير وتكريم له في أولي تجاربي التلفزيونية.

وأشار الشرقاوي أن تجربته الثانية مع المخرج عبدالعزيز حشاد في مسلسل "مملكة الغجر"من بطولة حورية فرغلي وفيفي عبده كان دورا مركبا وكواليسه ممتعة خاصة أن دور " الضابط عوني " كان محور الأحداث وكشف لغز مهما

في فك طلاسم المسلسل أثناء سرقة حورية فرغلي محل المجوهرات.

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وأضاف: استمتعت بالتجربة الثالثة بالوقوف أمام النجم هاني سلامة والمخرج روؤف عبدالعزيز الذي ساعدني في فك طلاسم الشخصية والتعامل مع أبعادها الدرامية داخل الأحداث حيث قدمت دور النقيب " عزت"ضابط في مديرية أمن القاهرة.

ويسعي الفنان محمود الشرقاوي الأيام القادمة جاهدا للانطلاق إلي بوابة السينما من أوسع أبوابها خاصة أنها لها بريق خاص لدي الجمهور العربي والمصري وأكد أن مثله الأعلي وقدوته هو النجم أحمد عز.