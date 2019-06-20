بالصور.. تعرف على تفاصيل حفل يارا في جدة

ظهرت المطربة اللبنانية يارا بإطلالة مبهجة وخاطفة للأنظار في حفل غنائي لها علي المسرح الروماني في جدة. ونشرت يارا العديد من الصور خلال وجودها في الحفل وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام "، وعلقت قائلة: "شكر كبير من القلب لكل الجمهور السّعودي وأحلى جمهور من أجمل سهرات حياتي واتمنّيت ماتخلص.. شكراً لحضوركم، أسعدتوني الله يسعدكم دايماً يارب". من القلب لكل الجمهور السّعودي وأحلى جمهور من أجمل سهرات حياتي واتمنّيت ماتخلص.. شكراً لحضوركم، أسعدتوني الله يسعدكم دايماً يارب". وقدمت يارا العديد من الأغاني في هذا الحفل منها : "صدفة" ، "اه منك يا هوا" ، "وما اعرف" و اغنيتها الجديدة " شو بدك " ، واستمرت الحفلة أكثر من ساعتين . Advertisements وكانت حفلة الفنانة يارا هي الحفلة الثالثة بموسم حفلات جدة . يذكر أن الفنان حسين الجسمي قد شارك مع النجمة يارا في هذا الحفل حيث قدما أغانيهما بين اللبنانية والخليجية .

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