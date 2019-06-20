الأوبرا: الطباخ اشترطت عدم حضور الصحفيين حفل محمد الشرنوبى

نفت دار الأوبرا المصرية البيان المنسوب للمطرب محمد الشرنوبي، والذي صدر صباح اليوم، وأكد فيه أنه لم يمنع الصحفيين و وسائل الإعلام من دخول حفله أمس، الذي أقيم بالأوبرا ضمن فعاليات المهرجان الصيفي.

وأضاف مدير إدارة الإعلام بدار الأوبرا: لم

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نقم في أي حفل من الحفلات بمنع الصحفيين نهائيًا، لكن في حال رفض المُطرب نفسه حضور الصحافة ماذا نفعل؟،

وأوضح أن تحديدًا سارة الطباخ مديره أعماله الشرنوبي اشترطت عدم حضور الصحفيين

والإعلاميين وطلبت حضور مصوره الشخصي فقط، بجانب مصور دار الأوبرا.

وقال مدير الإدارة، إن الشرنوبي أمس خلال الحفل جاء مباشرة على المسرح في وقت الحفل، ولم يحضر على عادة باقي النجوم قبل الحفل بوقت كافٍ لإجراء بروفات والإشراف على تحضيرات المسرح، وكأن الشرنوبي يرفض مقابلة أي شخص، ورفضوا التسجيل مع القنوات.