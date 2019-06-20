يارا تكشف الصعوبات التي واجهتها في تصوير «شو بدو».. وترد على تشبيهه بأغنية هذه النجمة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة اللبنانية يارا، الصعوبات التي واجهتها خلال تصوير فيديو كليب «شو بدو»، والذي أطلقته مؤخرًا وقدمت فيه شخصية سائقة تاكسي، وتم تصوير الكليب بشوارع لبنان.

يارا، قالت خلال لقائها في برنامج “عرب وود”، والمذاع عبر فضائية “روتانا”: «أنا مصدومة من حالي وعندما أعلموني عن فكرة الكليب لم أستوعب القصة وأقول نعم وحابه الفكرة ومع ذلك كنت خائفة منها جدًا».

وأضافت: «الكليب أظهر شخصيتي اللي بعض الناس لا يعرفونها وهي أني كتير قريبة من الناس وننبسط ونتسلى ونضحك مع بعض وكل شيء».

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وقال مخرج الكليب ريشا سيركس، إن الأغنية حقيقية والجمهور يصدم في البداية من كون سيدة هي من تقود التاكسي، والصدمة الثانية في كونها يارا، أما المفاجأة الثالثة فكانت مع تقديمها أغنيتها الجديدة وكانت متوترة قليلًا لأنها تقدمها للمرة الأولى لجمهور حقيقي، حتى تعرف رأيهم فيها.

كما ردت خلال اللقاء على المقارنة بين أغنيتها وأغنية «ملعون أبو العشق»، التي طرحتها قبل فترة الفنانة اللبنانية نجوى كرم، وتم تصوير الفيديو كليب في شارع الحمرا بلبنان، قائلة: «اللي بده يقارن يقارن بكل شيء ليس فقط تصوير الكليب ولكن البعض يقول أن الأغنية سمعناها قديمًا ولكن أنا أحرص دائمًا على تقديم الجديد لأنه لن تستطيع أن ترضي كل الناس».

أغنية “شو بدو”، من إخراج ريشا سركيس، و كلمات أحمد ماضي، و ألحان: طارق أبو جودة، و ترتيب عمر صباغ.