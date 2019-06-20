دنيا بطمة تخطف الأنظار بإطلالتها في حفل تكريمها بالمغرب.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

خطفت الفنانة المغربية دنيا بطمة الأنظار بإطلالتها في حفل تكريمها في بلدها المغرب كسفيرة للقفطان المغربي وأفضل فنانة مؤثرة لسنة 2019.

الفنانة المغربية أطلت في الحفل بقفطان مغربي باللون الأسود مزين بنقوشات ذهبية، ووضعت إكسسوارا مميزا على راأسها، وانتعلت حذاء باللون الأحمر له كعب عالي، وتزينت بمكياج قوي.

دنيا شاركت جمهورها بمجموعة صور من الحفل، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، وأرفقتها بتعليق قالت فيه: “يسعدني ان أكرم كسفيرة القفطان المغربي وأفضل فنانة مؤثرة لسنة 2019 ببلدي بمهرجان @art_du_caftan_festival لدورته الرابعة شكرًا لإدارة المهرجان السيد عصام فلالي وحرمه صفاء”.

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الفنانة المغربية أضافت: “شكرًا على اهتمامكم.. شكرًا لجمهور اكادير والمغرب من طنجة لكويره على حضوركم المكثف بالامس الله يعطيكم الصحه كانت نااايضه”.

وكانت الفنانة المغربية دنيا بطمة وزوجها المنتج البحريني محمد الترك قد احتفلا مؤخرا بعيد ميلاد ابنتهما “غزل”، في حفل صغير أقاماه في منزلهما.

الفنانة المغربية وزوجها أحضرا قالب تورتة صغير كتب عليه اسم ابنتهما “غزل”، وقاما بالغناء معها أغاني عيد الميلاد، ثم أطفأت الطفلة الشموع.