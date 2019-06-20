حقيقة خضوع محمد منير لعملية جراحية في ألمانيا

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

انتشرت العديد من الأخبار مؤخرًا حول خضوع الفنان المصري محمد منير، لعملية جراحية في ألمانيا، الأمر الذي أثار قلق جمهوره ومحبيه.

الموزع الموسيقي شريف نور الدين، كشف مؤخرًا حقيقة خضوع محمد منير لجراحة وذلك في تدوينة عبر صفحته الشخصية بموقع «فيس بوك»، قال فيها: «كل ما تردد حول خضوع منير لعملية جراحية مجرد شائعات».

وأكد أنه أجرى اتصالا هاتفيا به ليطمئن على صحته ووجده في إسبانيا ويقضى أوقاتاً سعيدة بأحد المطاعم هناك، موضحًا أن منير حزين جدًا لانتشار مثل هذه الشائعات حوله.

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وكان محمد منير، قد خضع لجراحة قبل فترة في قدمه بألمانيا وذلك بعد سقوطه عليها في منزله بالقاهرة، وخضع بعدها لجلسات علاج طبيعي.

يذكر أن الفنان محمد منير،يستعد لإحياء حفل غنائي في مهرجان «جرش» للثقافة والفنون في دورته الرابعة والثلاثين والذي يقام فعالياته بالأردن في الفترة من 18 يوليو، المقبل وحتى 28 من نفس الشهر، والذي شهد عودة منير للمشاركة بالمهرجان بعد غياب ما يقرب من 17 عامًا.