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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
ظهرت الفنانة المصري مي كساب خلال احتفالها بطرح ألبومها الجديد “أنا لسه هنا”، بوزن زائد خاصة عند منطقة البطن، وهو ما جعل عدد كبير من جمهورها يتشكك في حملها بطفل ثالث.
الفنانة المصرية خرجت عن صمتها لتؤكد صحة هذه التكهنات، حيث أكدت، خلال استضافتها مع الإعلامي فادي إبراهيم ببرنامج “الصبح بالليل” على محطة الراديو 90، أنها حامل بالفعل في الشهر الخامس، وأنها من المقرر أن تضع مولودها في شهر أكتوبر القادم.
مي رفضت الكشف عن جنس مولودها أو الاسم الذي ستطلقه عليه، لافتة إلى أن ابنتها الأولى “فريدة” أسماها والدها، أما ابنتها الثانية “داليدا” فكانت تريد في البداية تسميتها “مريم”، لكن زوجها جاء لها وهي في البنج وقال لها “إيه رأيك نسميها داليدا؟”،فصرخت وقالت له “سميها أي حاجة”.
يذكر أن الفنانة المصرية مي كساب متزوجة من مطرب المهرجانات “أوكا”، ولديها منه طفلتين هما “فريدة وداليدا”.
وكانت مي كساب قد احتفلت مؤخرا بطرح ألبومها الجديد “أنا لسه هنا”، خلال مؤتمر صحفي أقيم وسط حضور عدد كبير من الإعلاميين والصحفيين وفريق عمل الألبوم، بأحد الفنادق الكبرى.
كانت هذه تفاصيل خبر مي كساب تعلن حملها في طفلها الثالث.. وهذا موعد ولادتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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