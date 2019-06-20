أنجلينا جولي تدخل عالم الصحافة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن المدير التنفيذي لمجلة "تايم" الأمريكية، انضمام النجمة الأمريكية أنجلينا جولي لفريق المحررين المساهمين بالمجلة، وأنها ستقوم بنشر مقالاتها الخاصة بداية من الأعداد القادمة.

ذكرت ذلك صحيفة "ديلي ميل" نقلاً عن بيان للمدير التنفيذي لمجلة "تايم"، إدوارد فيلسينثل، الذي أعلن انضمام أنجلينا جولي للمجلة، تقديراً لمساهماتها في مجال حقوق الإنسان.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن مقالات أنجلينا جولي ستتركز على خبرتها بالمجال الحقوقي، والنزاعات الإقليمية وشؤون اللاجئين، وهي القضايا التي شاركت في العمل بها أثناء تأديتها دورها كسفيرة للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وكشفت "ديلي ميل" عن أن مجلة "تايم" قد نشرت بالفعل أول مقالات أنجلينا جولي، ويمكن البحث عنها على محرك البحث العالمي جوجل بعنوان "What We Owe Refugees".