مصر وإيطاليا تحصدان جوائز "طرابلس للأفلام" في لبنان

اختتمت، الأربعاء، فعاليات الدورة الـ6 لمهرجان طرابلس للأفلام في لبنان بإعلان الجوائز التي ذهبت إلى أفلام من إيطاليا ومصر وإيران.

وأعلنت لجنة التحكيم برئاسة المخرج المصري يسري نصر الله الأعمال الفائزة بجوائز مسابقة الأفلام الطويلة في حفل الختام الذي أُقيم على مسرح مركز العزم الثقافي في بيت الفن- الميناء بمدينة طرابلس الساحلية.

وذهبت جائزة أفضل فيلم روائي طويل إلى "بلا هدف" للمخرج والمصور والمونتير الأمريكي كالب بورديو، وهو إنتاج مشترك بين إيطاليا والبوسنة والولايات المتحدة، عام 2018.

أما جائزة أفضل فيلم وثائقي طويل فكانت من نصيب الفيلم البولندي "مهرجان" من إخراج آنا جاويتا وتوماس ولسكي.

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فيما منحت لجنة التحكيم جائزتها الخاصة للفيلم الروائي الطويل "بنفسج أفريقي" للمخرجة الإيرانية منى زندي حجيجي.

وفي مسابقة الأفلام القصيرة، حصد جائزة أفضل فيلم "إغراء العمق" للمخرجة الكندية لاريسا كوريفو، بينما منحت لجنة التحكيم جائزتها الخاصة لفيلم "زي الشمس" للمخرجة المصرية هنا محمود.

ونال جائزة أفضل فيلم تحريك "هل أنا ذئب" للمخرج الإيراني أمير هوشانج معين.

وشهد حفل ختام المهرجان إعلان مشاريع الأفلام الفائزة بمنح منصة "المنتدى المتخصص" التي تقدمها شركات الإنتاج لدعم وتمويل الأفلام في طور التصوير والتجهيز الفني.

وكان المهرجان كرّم في الافتتاح الرسمي في 13 يونيو/حزيران الممثلة المصرية ليلى علوي.