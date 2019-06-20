دوين جونسون يبدأ تصوير الموسم الـ5 من مسلسل "Ballers"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رصدت عدسات المصورين اللقطات الأولى لدوين جونسون، الممثل الأمريكي والمصارع المشهور بـThe Rock، في أول أيام تصوير الموسم الـ5 من مسلسله الناجح Ballers.





ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية اللقطات التي ظهر فيها "الصخرة" بموقع تصوير خارجي في مدينة سانتا مونيكا الأمريكية، وكان يرتدي زي شخصيته في المسلسل.

وعلى مدار 4 مواسم، قدَّم جونسون (47 عاماً) شخصيته في "Ballers" بنجاح، إذ يُجسِّد دور لاعب كرة قدم أمريكي متقاعد، يُجاهِد للنجاح في مهنته الجديدة كمدير مالي للاعبين في الرياضة ذاتها.

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والمسلسل الدرامي الكوميدي تنتجه شبكة "HBO" التلفزيونية، وهي الشبكة نفسها التي أنتجت مسلسل "Game of Thrones" (صراع العروش).

وطُرحت المواسم الـ4 الماضية خلال 2015 و2016 و2017 و2018، ويشارك في بطولة المسلسل في الأدوار الرئيسية، كل من: جون ديفيد واشنطن، عمر بينسون ميلر وروب كوردري.



