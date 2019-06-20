طرح "أفنجرز: إند جيم" بمشاهد إضافية للتغلب على "أفاتار"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بفارق أقل من 50 مليون دولار، أصبحت المنافسة بين فيلمي "أفاتار" (Avatar) و"أفنجرز: إند جيم" (Avengers: Endgame) حديث الساعة على جميع مواقع أخبار السينما حول العالم.

وتسعى استوديوهات مارفل Marvel المنتجة لفيلم Avengers: Endgame، لإزاحة Avatar من على قمة قائمة الأفلام الأعلى تحقيقا للإيرادات، والتي يتصدرها منذ عام 2009.

وحسب صحيفة "ديلي ميل"، فإن كيفين فيج المدير التنفيذي لاستديوهات marvel أغرى عشاق الفيلم بإضافة مشاهد إضافية لفيلم "أفنجرز: إندجيم" وطرحه من جديد بصالات العرض العالمية.

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ويسعى منتجو Avengers: Endgame بهذا القرار للحاق بالرقم القياسي المسجل باسم فيلم Avatar، وتحقيق ما يقرب 3 مليارات دولار من الإيرادات.

وقالت الصحيفة البريطانية إن أحدث إحصائية لإيرادات فيلم Avengers: Endgame بشباك التذاكر، تكشف نجاحها للوصول لإيرادات 2.743 مليار دولار.

في حين أن فيلم Avatar وصلت إيراداته لـ 2.788 مليار دولار، وليتمكن فيلم Avengers: Endgame من التغلب عليه، يلزم أن تتخطى إيرادات حاجز الـ 2.788 مليار، وهو ما يأمل كيفين فيج أن يتحقق من خلال إعادة طرحه بصالات العرض بمشاهد إضافية.