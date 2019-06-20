ريهام سعيد "تقصف" ياسمين صبري بسبب "مُتلازمة داون".. بماذا وصفتها؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - شاركت الإعلامية المصرية ريهام سعيد، منشورًا يصف مواطنتها الفنانة ياسمين صبري، بأنها إنسانة عديمة الأخلاق والموهبة، بعد سخرية الأخيرة من متلازمة داون.

وفتحت ريهام سعيد النار على صبري عبر إنستغرام، حيث علقت على المنشور قائلة: "الداون سندروم اسمهم مايتحطش في هزار ولا ينفع تسخري منهم.. مايعرفوش يتشقلبوا لكن عندهم أخلاق وقلب".

ورغم حذف ياسمين صبري لتعليقها، إلا أنه لم يشفع لها لدى ريهام سعيد، كما أن الجمهور لم يتوقف عن الهجوم عليها.

ووجهت ياسمين ردًا على أحد المتابعين والذي علق على صورتها التي شاركتها من داخل إحدى صالات الألعاب الرياضية "الجيمانزيوم" وظهرت فيها وهي واقفة على رأسها وقدماها مرفوعتان للأعلى، بعد أن قال لها إنه فعل هذه الحركة وهو طفل في عمر الـ 6 سنوات، لترد عليه ساخرة: "نعم أراهن أنك فعلت ذلك ولهذا تعاني الآن من متلازمة داون".

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وتعرضت ياسمين لهجوم واسع على مواقع التواصل الاجتماعي ومشاركة ردها الذي يحمل سخرية من "متلازمة داون"، واصفين موقفها بالغريب رغم مكانتها في قلوب عشاقها ومحبيها في مصر والوطن العربي، إلا أن ردها أصابهم بالصدمة.

وشاركت ياسمين صبري، خلال السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "حكايتي"، في أول دور بطولة مطلقة لها، وتواجد معها كل من أحمد حاتم، أحمد صلاح حسني، أحمد بدير، إدوارد، جمال عبد الناصر، ناهد رشدي، إسلام جمال، هنادي مهنى، أحمد جمال سعيد، تامر شلتوت، أحمد حلاوة، نهال عنبر، سارة التونسي، دنيا المصري، وتأليف محمد عبد المعطي وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج سينرجي.

يذكر أن "متلازمة داون" هي اضطراب وراثي يسببه الانقسام غير الطبيعي في الخلايا؛ ما يؤدي إلى زيادة النسخ الكلي أو الجزئي في الكروموسوم 21، وتسبب هذه المادة الوراثية الزائدة تغيرات النمو والملامح الجسدية التي تتسم بها متلازمة داون.