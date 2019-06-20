ما حقيقة علاقة وائل كفوري بإعلامية تكبره سناً؟

يواصل الفنان وائل كفوري االترويج لأغنيته الجديدة "استشبهت فيكِ".
وأطل وائل كفوري عبر حسابه على "انستقرام " من خلال مقطع فيديو قصير ظهر فيه بـ "لوك" جديد، وهو يردد مقطعًا من الأغنية. أغنية "استشبهت فيكِ" من كلمات منير بو عساف، وألحان وألحان هشام بولس، وتوزيع داني حلو.
وبدأت شائعات ارتباط وائل كفوري بعلاقة غرامية جديدة تلاحقه، بعد إعلان طلاقه رسميًّا، علمًا أنّ طلاقه كان قد تم قبل نحو عام، ولكن أعلن عنه رسميًّا من خلال الإعلامية ريما نجيم، التي أشارت إلى أنّ كفوري كلفها بالأمر.
وقد تردد أن وائل مغرم بإعلامية تكبره سناً، وأنه أعلن مراراً عن أنه يعشق المرأة التي تكبره، وسبق وارتبط بالإعلامية تونيا مرعب قبل زواجه، رغم أنها كانت تكبره بـ15 عاماً، وهو الأمر الذي لم يؤكده النجم ولم ينفه.
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