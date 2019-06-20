بالصور: نقل ياسمين صبري إلى المستشفى ما حقيقة وضعها الصحّي؟

تعرضت الفنانة ياسمين صبري لوعكة صحية استدعت نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ونشرت صبري عبر حسابها الرسمي بموقع إنستقرام صوراً لها من داخل غرفتها بالمستشفى، وهي ترتدي ملابس التعقيم دون أن تكشف عن أي تفاصيل أخرى.

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ياسمين صبري نشرت عبر خاصية الاستوري بحسابها بموقع إنستقرام، ثلاث صور لها الأولى بملابس التعقيم والثانية تكشف عن السوار الطبي المعتاد ارتدائه قبل الخضوع لعمليات جراحية ويتضمن بيانات المريض، والثالثة باقة من الزهور وصلت إلى غرفتها، ولم تضع تعليقا واحدا يكشف حقيقة وضعها الصحي، بينما احتشد معجبوها للدعاء لها.

يذكر أن ياسمين خضعت لجراحة في الركبة بعدما أصيبت بتمزق الرباط الصليبي الأمامي، وعادت مؤخرا لممارسة تدريباتها البدنية الشاقة، وانتهت من تصوير مسلسلها الأخير "حكايتي" ، وقد تردّد أنّ ركبتها أصيبت بالضرر جراء الإرهاق في التصوير إلا أنّ ياسمين لم تؤكد الخبر ولم تنفه.