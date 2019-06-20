ياسمين عبد العزيز توجّه رسالة لطليقها وزينة وبوسي تدعمانها

بعد فترة طويلة على إعلان الممثلة ياسمين عبد العزيز طلاقها، وزواج طليقها رجل الأعمال محمد حلاوة من الفنانة ريهام حجاج، وجّهت ياسمين رسالة إلى الرجال عموماً انطلاقاً من تجربتها الخاصّة.

ياسمين عبد العزيز انشغلت طوال الفترة الماضية بتصوير مسلسل "لأخر نفس" الذي عرض ضمن ماراثون دراما رمضان 2019، كانت قد غابت عن مواقع التواصل الاجتماعي، لتظهر أمس حيث كتبت عبر حسابها الشخصي على موقع إنستقرام صورة لمقولة مأثورة تقول: لم تخلق المرأة ليكسرها رجل، بل خلقت امرأة لتنجبك وتربيك لتصبح رجل، فلا تكابر برجولتك على النساء فالتي علمتك الرجولة امرأة!!

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الفنانة زينة التي خاضت حرباً قانونية مع والد طفليها النجم أحمد عز تدخلت لتساند ياسمين وكتبت: أحسنت يا عمنا، واكتفت النجمة بوسي بوضع الكثير من القلوب الحمراء علما أنها خاضت معارك قانونية مع زوجها كادت أن تنتهي بحبسها في قضايا شيكات بدون رصيد.

وقد لفتت الرسالة متابعات ياسمين اللواتي ساندهن وأشدن بقوّتها وطالبنها بعدم المساومة على كرمتها وأنوثتها.