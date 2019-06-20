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بعد أن انتشرت صورة لطفلة قيل إنها النجمة المصرية ليلى علوي في طفولتها، ضمن ما يعرف بـ" تحدي روان" لنشر صور النجوم في طفولتهم، أكدت ليلى أنّ الصورة لا تعود لها.
وكان تحدٍ قد انتشر عبر "تويتر" قائم على نشر صور المشاهير في طفولتهم لمقارنتها بصورة طفلة جميلة تدعى "روان" تحدت مطلقته أن يكون هناك من هو أجمل منها.
وقالت ليلى تعليقاً على الصورة عبر حسابها بموقع إنستقرام: البنت الأمورة الحلوة دي مش أنا دي بنوتة فعلاً شبهي جداً جداً، سبحان الله يخلق من الشبه أربعين، ربنا يحفظها .
ليلى لم تفوت الفرصة وأشعلت تحديا جديدا بين جمهورها وطالبت الفتيات منهم بأرسال صورهن إذا كن يشبهنها، وقالت: قولولي مين تاني على الأكونت من الأربعين؟
يذكر أنّ واحدة من متابعات ليلى علوي أكدت أن صورة الطفلة الصغيرة تخصها، وأضافت نادين أحمد: دي انا يا جماعه والله صورتي ال نزلتها ف دندشه وحصل كل ده واخيرا ليلى علوي بنفسها اعترفت انها مش هي.
كانت هذه تفاصيل خبر ليلى علوي تنفي: هذه الصورة لا تعود لي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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