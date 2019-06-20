عمرو دياب يطلب إغلاق فضائية قنوات تنتحل اسمه

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تقدم محامي المطرب المصري عمرو دياب بشكوى رسمية طالب فيها إغلاق خمس محطات فضائية تنتحل اسمه، وتبثّ اغانيه دون الحصول على حقوقها.
وكان عمرو بحسب المذكرة القانونية قد فوجىء بوجود هذه القنوات التي تحمل اسمه وصوره وتطلق على نفسها قناة عمرو دياب "الهضبة" خاصة أنه ليس له أي علاقة من قريب أو بعيد بها، ولم يمنح القائمين عليها إذنا كتابيا بعرض المواد الفنية والشخصية المملوكة حصرا له.
وطالب دياب في شكواه بغلق هذه القنوات ومحاسبتها على الخسائر الأدبية والمادية الضخمة التي ألمت به وبشركته نتيجة استيلائها على منتجاته الفنية من أغانٍ وأفلام وحوارات بشكل يوحي أن عمرو هو المالك لقناة، مشيرا إلي ضرورة مصادرة الأجهزة الخاصة بالقنوات المذكورة، علما وأن القانون ينص على تغريمها بمبلغ لا يقل عن مليون جنيه ولا يزيد عن ثلاثة.
وأوضح المحامي أشرف عبدالعزيز أن القنوات التي يطالب بصدور قرار بغلقها وتطلق على نفسها قناة (عمرو دياب) تبث على ترددات القمر (نايل سات) بأسماء قناة الهضبة (أفلام) والهضبة (اليوم) و الهضبة (دراما) و الهضبة (سينما) والهضبة (كلاسيك) .
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