بالصور: سميرة سعيد حزينة لوفاة أحد معجبيها

نعت المطربة المغربية سميرة سعيد أحد معجبيها، الذي توفي وهو في ريعان الشباب.

وبدت سميرة متأثرة وهي تنعى طارق، الذي وصفته بأنّه من عائلتها الكبيرة.

سميرة سعيد نشرت صورة لها مع الفقيد عبر حسابها بموقع إنستقرام وكتبت: البقاء لله.. فقدت شخص مهم أوي من عيلتي الكبيرة.. طارق من أهم متابعيني.. خسارة كبيرة.. شاب في مقتبل العمر، وأضافت: الله يرحمك ويعوض اهلك يا طارق.. "

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الفنانون عزوا سميرة بخسارتها، وبادرت النجمة فيفي عبده بمواساتها قائلة: الله يرحمه يا رب، كما قدمت المطربة المغربية جنات العزاء لمواطنتها، وانضم لهم المطرب خالد سليم قائلا: البقاء لله .. الله يرحمه و يصبر أحبابه على فراقه، وعلق جاد شويري بحزن: حزين لرحيله.

أما ابنة شقيقة الفقيد دخلت للتعليق على الصورة، مؤكدة أن طارق كان يتمنى الشفاء من أجل رؤية نجمته المحببة سميرة سعيد مجدداً وقالت: طارق يبقا خالي .. طارق كان بيحب حضرتك اوووي وكان فرحان جدا لما اتصلتي اتطمنتي عليه وكان اول حاجه هيعملها لما يتعافي انه يجيلك بس قضاء ربنا نفد ربنا يرحمه ويجمعنا بيه، وأضافت أن الفقيد عانى مؤخرا من سرطان الأمعاء.