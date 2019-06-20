كتب امير فتحي في الخميس 20 يونيو 2019 05:53 مساءً - بعد أن نشر العديد من متابعي الفنانة السعودية الشهيرة ريم عبد الله خبر زواجها على مواقع التواصل الإجتماعي في حين لم تعلن ريم عن ذلك من عدمه .
خرجت ريم عن صمتها بمقطع فيديو عبر حسابها على ” سناب شات ” لترد على شائعة زواجها التي انتشرت خلال الساعات الماضية وجعلت اسمها متصدر قوائم الأكثر تداولا على مواقع التواصل الإجتماعي بالسعودية والترند الأعلى على موقع ” تويتر ” بين السعوديين .
وظهرت ريم في الفيديو بمكياج مبالغ فيه وهي تمضغ علكة وعلقت ساخرة : ” شكلي وأنا أدور على اللي تزوجته ” .
وجاء رد ريم عبد الله بعدما التزمت فترة من الصمت ما جعل الأمر محل جدلا بين رواد مواقع التواصل حتى كشفت حقيقة الأمر ونفت نبأ زواجها .
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد .. ريم عبد الله ترد على خبر زواجها ب ” مكياج مبالغ فيه وعلكة “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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