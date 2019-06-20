مشاركة كبيرة لنجوم لبنان في مهرجان موازين المغربي

ينطلق في المغرب، الجمعة، مهرجان موازين في دورته الـ18 بعدد من الحفلات المتزامنة في مدينتي الرباط وسلا؛ من أبرزها حفل المغربي محمد رضا واللبنانية كارول سماحة على مسرح النهضة.

ويجذب المهرجان الذي تأسس عام 2001 مئات الآلاف في كل عام للحفلات التي تقام على مسارح متعددة يخصص كل منها للون مختلف من ألوان الموسيقى مثل الموسيقى الشرقية والموسيقى الأفريقية والموسيقى الغربية.

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وتقام الحفلات على مسارح النهضة والسويسي وأبو رقراق ومحمد الخامس وشاطئ سلا والموقع التاريخي لشالة وساحات الرباط.

وتسجل هذه الدورة مشاركة كبيرة من نجوم لبنان الذين شارك معظمهم في دورات سابقة أمثال وليد توفيق وميريام فارس وإليسا وعاصي الحلاني ورامي عياش ونجوى كرم.

ومن بين النجوم العرب المشاركين أيضا السورية ميادة الحناوي والفلسطيني محمد عساف والأردنية ديانا كرزون والمصري محمد محسن والمغربية يسرا سعوف والإماراتي حسين الجسمي الذي يحيي حفل الختام في 29 يونيو/حزيران، ومن فرنسا يشارك جوليان كليرك وكاري جيمس وأوريلسان ولارتيست.

وبجانب النجوم المعروفين يهتم موازين في كل دورة بتقديم "اكتشافات" جديدة من الفنانين الصاعدين يقدمها للجمهور باعتباره نافذة واسعة على الفن المغربي.