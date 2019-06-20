- 1/2
- 2/2
رويترزالخميس 2019/6/20 05:28 مساء بتوقيت أبوظبي
مهرجان موازين في المغرب - صورة أرشيفية
ينطلق في المغرب، الجمعة، مهرجان موازين في دورته الـ18 بعدد من الحفلات المتزامنة في مدينتي الرباط وسلا؛ من أبرزها حفل المغربي محمد رضا واللبنانية كارول سماحة على مسرح النهضة.
ويجذب المهرجان الذي تأسس عام 2001 مئات الآلاف في كل عام للحفلات التي تقام على مسارح متعددة يخصص كل منها للون مختلف من ألوان الموسيقى مثل الموسيقى الشرقية والموسيقى الأفريقية والموسيقى الغربية.
وتقام الحفلات على مسارح النهضة والسويسي وأبو رقراق ومحمد الخامس وشاطئ سلا والموقع التاريخي لشالة وساحات الرباط.
وتسجل هذه الدورة مشاركة كبيرة من نجوم لبنان الذين شارك معظمهم في دورات سابقة أمثال وليد توفيق وميريام فارس وإليسا وعاصي الحلاني ورامي عياش ونجوى كرم.
ومن بين النجوم العرب المشاركين أيضا السورية ميادة الحناوي والفلسطيني محمد عساف والأردنية ديانا كرزون والمصري محمد محسن والمغربية يسرا سعوف والإماراتي حسين الجسمي الذي يحيي حفل الختام في 29 يونيو/حزيران، ومن فرنسا يشارك جوليان كليرك وكاري جيمس وأوريلسان ولارتيست.
وبجانب النجوم المعروفين يهتم موازين في كل دورة بتقديم "اكتشافات" جديدة من الفنانين الصاعدين يقدمها للجمهور باعتباره نافذة واسعة على الفن المغربي.
كانت هذه تفاصيل خبر مشاركة كبيرة لنجوم لبنان في مهرجان موازين المغربي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.