ريم عبدالله تردّ على أنباء زواجها بفيديو ساخر.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - سخرت الفنانة السعودية ريم عبدالله، من نبأ زواجها الذي تردد مؤخرًا وأثار ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة.

وفي أول تعليق منها على نبأ زواجها، نشرت عبدالله مقطع فيديو ساخر على صفحتها بـ"سناب شات"، تداولته الصفحات المهتمة بأخبار المشاهير، يُظهر فتاة سمراء بمكياج مبالغ فيه وتمضغ "علكة" وعلقت عليها قائلة: شكلي وأنا أدور على اللي تزوجته"؛ وهو ما يعدّ نفيًا للأنباء المتداولة عن زواجها.

واضطرت ريم للخروج والردّ بعدما زادت الشائعة عن حدها بين روّاد مواقع التواصل لتتصدر تويتر حتى تصدر أمر زواجها غير الصحيح التريند.

وريم عبدالله هي فنانة سعودية اسمها الحقيقي نورة العتيبين، مواليد 1987، بدأت مشوارها الفني من خلال سلسلة "طاش ما طاش" في موسمها الـ 15، إلى جانب النجمين ناصر القصبي وعبدالله السدحان.

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وشاركت ريم في العديد من الأعمال مثل "جاري يا حمودة" و "الساكنات في قلوبنا" وغيرهما. أما آخر أعمالها فهو مشاركتها في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل "العاصوف" في جزئه الثاني من بطولة الفنان ناصر القصبي إلى جانب عدد من النجوم، وإخراج السوري المثنى صبح.