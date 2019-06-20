يارا تُدافع عن أغنيتها "شو بدو" أمام "ملعون أبو العشق" لنجوى كرم!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - علقّت الفنانة اللبنانية يارا، على التشابه الذي عقده البعض بين أغنيتها "شو بدو"، وبين أغنية "ملعون أبو العشق"، التي طرحتها النجمة اللبنانية نجوى كرم، قبل أسابيع قليلة، موضحًة أن من يريد أن يُقارن فليُقارن وهذه حريته.

وأضافت يارا، في تصريحات تلفزيونية لها، أنّ المقارنة لم تتوقف عند حدْ تصوير الكليب فقط، ولكن البعض قال إن الأغنية سُمعت قديمًا، مشددّة على أنها تحرص على تقديم الجديد دائمًا، وأضافت: "لن تستطيع أن ترضي كل الناس".

وبشأن إطلالتها الموحدة خلال تصوير الكليب، والتي ظهرت فيها بدور قائدة تاكسي، أوضحت أنها اختارت إطلالة بسيطة ومكياجًا هادئًا؛ لأنها تُحب الأشياء العادية القريبة من الناس الذين لا يحبون التكلف.

وكشفت عن العديد من الصعوبات التي واجهتها خلال التصوير، وأنها كانت مصدومة من نفسها عندما علمت بفكرة الكليب، مؤكدًة أنها لم تستوعب القصة لكنها وافقت عليها وأحبت الفكرة رغم التخوف الشديد منها.

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وأضافت يارا، أن بعض الناس لا يعرفون شخصيتها الحقيقية؛ لأنها بطبعها قريبة من الناس، مضيفًة: "بننبسط ونتسلى ونضحك مع بعض وكل شيء".