أهمّ أفلام آمال فريد صاحبة الرّقة والذوق الرفيع في ذكرى وفاتها

تحل الخميس ذكرى وفاة الممثلة آمال فريد التي اتصفت بالرقة والجمال والذوق الرفيع، والتي كان يتهافت عليها المنتجون والممثلون للعب دور البطولة في أفلامهم بسبب هذه الصفات، ولهذه المناسبة نرصد لكم بالتفاصيل بعض أشهر أفلام آمال فريد التي يجب أن تشاهدوها ولا تفوتكم على النحو التالي:

1- فيلم حكاية جواز 1964:

بطولة كل من "سعاد حسني، شكري سرحان، حسن يوسف، آمال فريد، أمينة رزق، ماري منيب، حسن فايق، عزيزة حلمي"، تأليف محمد عثمان، وحيد فريد، إخراج حسن الصيفي، جسدت آمال فريد في هذا الفيلم شخصية "منى" صديقة عديلة التي تحبها وتساندها في كل المواقف التي تمر بها، وفي نفس الوقت تحب منى "حسن" شقيق عديلة التي تنتظره يتقدم لخطبتها بعد زواج عديلة، ليتزوج منى وحسن في النهاية.

2 - فيلم شياطين الجو 1956:

بطولة كل من "أحمد رمزي، آمال فريد، شكري سرحان، عبدالمنعم إبراهيم، عبدالسلام النابلسي، منيرة سنبل، سعيد أبوبكر، عبدالغني النجدي"، قصة وجيه أباظة، سيناريو عبدالحميد جودة السحار، نيازي مصطفى، حوار السيد بدير، إخراج نيازي مصطفى، لعبت آمال فريد في هذا الفيلم دور "سميرة" التي يحبها أحد ضباط القوات الجوية ويمتنع عن زواجها بسبب ظروف عمله التي تتمثل في القتال مع العدو الإسرائيلي، تنتظر سميرة حبيبها حتى يعود منتصر على العدو في النهاية ويتزوجها.

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3- فيلم صراع مع الحياة 1957:

بطولة كل من "أحمد رمزي، آمال فريد، هند رستم، محمود المليجي، سهير البابلي، عزيزة حلمي"، قصة وإخراج زهير بكير، لعبت آمال فريد في هذا الفيلم شخصية "ليلى" التي تحب الدكتور مجدي الذي يصارع مع الحياة لظروفه ونشأته الصعبة نتيجة فقدان أمه وزواج أبيه من امرأة أخرى يقتلها لخيانتها له، وتتوالى الأحداث.

4– فيلم نساء محرمات 1959:

بطولة "صلاح ذو الفقار، آمال فريد، هدى سلطان، أمينة رزق، حسين رياض"، قصة وحوار أمين يوسف غراب، إخراج محمود ذو الفقار، جسدت آمال فريد في هذا الفيلم شخصية "ليلى" التي تحب أحمد وتريد الزواج به لكنه سيقيم علاقة مع والدتها مما يجعل زواج ليلى منه مستحيل بسبب أنها لا تجوز له، وعندما يصر أحمد على الزواج من ليلى تصمم أم ليلى على قتل أحمد في النهاية.

5– فيلم بنات بحري 1960:

بطولة "عبدالسلام النابلسي، آمال فريد، ماهر العطار، ماري منيب، زينات صدقي، عبدالفتاح القصري، ريري"، قصة محمد مصطفى سامي، سيناريو وحوار محمد عثمان، إخراج حسن الصيفي، جسدت آمال فريد في هذا الفيلم دور "توحة" فتاة إسكندرانية تحب "سلامة"، وتتزوجه في النهاية.

6– فيلم الابن المفقود 1964:

بطولة "أحمد رمزي، آمال فريد، حسين رياض، نجوى فؤاد، سامي سرحان، محمود الحديني"، قصة وسيناريو وحوار وإخراج محمد كامل حسن، جسدت آمال فريد في هذا الفيلم دور "سميرة"، التي تحب حسين صديق أخيها لكن بسبب ظروف حسين الصعبة لا يقدرا على الزواج ويريد أبوها تزويجها من ابن العمدة، لكن تتوالى الأحداث إلى أن تتحسن ظروف حسين ويتزوج من سميرة بالنهاية.

7– فيلم جدعان حارتنا 1965:

بطولة "أحمد رمزي، آمال فريد، محمد عوض، سمير صبري، أمين الهنيدي، محمد سلطان، آمال رمزي، توفيق الدقن"، قصة وإخراج عبدالرحمن الشريف، جسدت آمال فريد في هذا الفيلم دور "ثريا" التي تحب أحمد وتنتظره حتى ينجح في امتحاناته ويحصل على الشهادة حتى يتزوجها.

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8– فيلم 6 بنات وعريس 1965:

بطولة "محمد رشدي، آمال فريد، محمد عوض، أمين الهنيدي، زوزو شكيب، سناء مظهر، سهير رمزي، ليلى حمدي"، قصة مسعود وحيد، سيناريو وحوار أحمد ثروت، ياسين نديم.

9- فيلم ذكريات التلامذة

بطولة "عبدالله غيث، آمال فريد، حسن فايق، سهير زكي، ثلاثي أضواء المسرح (سمير غانم، جورج سيدهم، الضيف أحمد)، قصة وإخراج علي بحيري، يدور هذا الفيلم حول "باهر" الذي يحب إحدى التلميذات ويتزوج بها في النهاية.

10– فيلم جزيرة العشاق 1968:

بطولة "سهير المرشدي، آمال فريد، زيزي البدراوي، رشوان توفيق، سمير صبري، بدر الدين جمجوم، أبوبكر عزت، خيرية أحمد"، قصة محمود صبحي، سيناريو محمود أبويوسف، محمد رضا، حوار محمد أبويوسف، إخراج حسن رضا، يدور هذا الفيلم حول مجموعة أصدقاء في العمل يقررون السفر في رحلة إلى الغردقة ثم يقع كل منهما في حب الآخر.

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