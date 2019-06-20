رولا سعد تُهدي أغنيتها للاعب الكرة محمد صلاح

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""الخليج 365"" من بيروت: أطلقت الفنّانة رولا سعد أغنية جديدة بعنوان "اتقدم يا فرعون" عبر قناتها الخاصة على "YouTube" وأهدتها للمنتخب المصري ونجمه محمد صلاح قبيل انطلاق بطولة أمم أفريقيا 2019 التي تستضيفها مصر بدءاً من يوم غد الجمعة المقبل. وهي من كلمات فضل الراوي، وألحان شريف سعد، ومن توزيع عمرو الخضري. أما الكليب فمن إخراج إيهاب عبد اللطيف.

وقالت "سعد" أنها أطلقت هذه الأغتية لأنها لم تقدّم جديداً للشعب المصري منذ فترة كبيرة، وأحبت أن تقدم لهم هذه الهدية. مشيرةً إلى أن اللاعبين المصريين لديهم قدرات عالمية كبيرة، و"بما أننا عرب ومن نفس الطين ده أقل حاجة نقدمها لمصر وشعبها".

وتابعت موضحة أنها غازلت محمد صلاح في كلمات الأغنية لأنها تحب فيه الانسان أكتر من اللاعب. لافتة إلى أنه واجه صعوبات كثيرة ولم يستسلم للظروف حتى أصبح نجماً عالمياً وساعد أهل بلده بشكلٍ كبير". وختمت: "محمد صلاح مثّل مصر والعرب بشكل جميل ونحن نفتخر به، ونتمتى له وللفريق التوفيق في البطولة".