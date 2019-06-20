الإعلامية مريم البسام تهاجم تغريدة عمرو أديب

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""الخليج 365"" من بيروت: استفزت تغريدة الإعلامي عمرو أديب عن الرئيس السابق الراحل محمد مرسي الإعلامية اللبنانية مريم البسام التي اعترضت على ما قاله "أديب" بتغريدته: "لن نشمت في وفاه محمد مرسي فنحن لا نفعل كما يفعل الاخوان المسلمين". حيت ردت عليه بقسوة كاتبة: "اوعى تفكّر انك اذا بتعيّط ( بتزعّق) عالهوا يعني صرت صحافي . واجبك تحقق بظروف وفاة رئيس سابق مش تربّحنا جميلة انك ما شمت . للحقيقة صار الواحد بدو يقدم واجب العزاء عن روح الصحافة ببلاد ما عاد فيها الا حفلات التبخير عالهوا ."

وفيما لاقت تغريدتها إعجاب محبي "مرسي"، سألها البعض عن مدى موضوعية الإعلام في لبنان. فيما يلي رابط التغريدات:



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