صور| "فتحي يا وردة وقاعد في عز الحر".. فنانون يشاركون في تريند الأسماء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

شارك عدد من الفنانين في "تريند" استكمال الجمل بالأسماء، الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، منذ أمس، ولاقى تفاعلًا كبيرًا.

ومن بين هؤلاء الفنانين، الفنان فتحي عبد الوهاب، الذي استخدم اسمه لإكمال جملة: "فتحي يا وردة".

والفنان أحمد عز الذي استخدم اسمه لكتابة: "أنا قاعد في عز الحر".

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أما الفنان دنيا عبد العزيز فاستخدمت اسمها لإكمال جملة من أغنية "لفي بينا يا دنيا" للفنانة بوسي.

والفنانة عارفة عبد الرسول، استخدمت اسمها لإكمال مقطع أغنية "عارفة مش عارف بتونس بيكي".

بينما استخدم الفنان رامي جمال اسمه لإكمال اسم "رامز جلال"