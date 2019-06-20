دنيا بطمة تتألق بقفطان "عروس" مغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

تألقت الفنانة المغربية دنيا بطمة، في قفطان "عروس" مغربية، في أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

ونشرت "دنيا" الصور عبر حسابها الرسمي بإنستجرام، وظهرت في الصور بقفطان أنيق مطرز بالأحجار الكريمة، ترتديه العروس المغربية ليلة زفافها، كما ارتدت تاج ومجوهرات حازت على إعجاب جمهورها.

يذكر أن آخر أعمال دنيا بطمة أغنية "الزمن بيدور" وهي أغنية باللهجة المصرية، من كلمات هيثم شعبان، وألحان هيثم الزيات.