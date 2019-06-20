ريهام سعيد تهاجم ياسمين صبري لسخريتها من أصحاب هذا المرض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

هاجمت الإعلامية ريهام سعيد، الفنانة ياسمين صبري، بسبب سخريتها من أصحاب متلازمة داون.

وكتبت ريهام سعيد، عبر حسابها على إنستجرام: "الداون سندروم اسمهم ما يتحطش في هزار ولا ينفع تسخري منهم.. ما يعرفوش يتشقلبوا لكن عندهم أخلاق وقلب".

وجاء التعليق مصحوبًا بصورة ياسمين صبري، التي ظهرت فيها وهي واقفة على رأسها، مع تعليقها الذي ردت به على متابعيها، إذ قال لها: "فعلتها وأنا عمري 6 سنوات"، لترد عليه ياسمين: "نعم، أراهن إنك فعلتها، ولذلك تعاني من متلازمة داون الآن".

Advertisements

ورغم حذف ياسمين صبري التعليق بعد الهجوم عليها، فإن الكثير من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي يواصلون الهجوم عليها.

وحققت صورة ياسمين صبري التي ظهرت فيها واقفة على رأسها داخل إحدى صالات الجيم، انتشارًا واسعًا وإعجابًا من الجمهور بها، قبل أن تتعرض لهجوم بسبب التعليق المذكور سابقا.