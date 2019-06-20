كليب "بابا"لمحمد رمضان يتجاوز الـ3ملايين مشاهدة في يومين

تجاوز فيديو كليب أغنية "بابا" للفنان محمد رمضان، حاجز الـ 3 مليون و194 ألف مشاهدة، وذلك بعد طرحها بيومان على قناتة الشخصية على موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب". ويشار إلى أن الأغنية كلمات خالد بدران قناتة الشخصية على موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب". ويشار إلى أن الأغنية كلمات خالد بدرانوألحان وتوزيع رامي المصري وإخراج أحمد عبد الواحد. ويذكر أن آخر كليبات محمد رمضان أغنية "القمر"، وهي من إخراج ياسر سامي، وإنتاج شركة سينرجي، وحقق مشاهدات مرتفعة

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