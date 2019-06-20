فن ومشاهير

تعرف على ما قاله محمد الشرنوبى عن الصحافة و الإعلام

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أكد الفنان محمد الشرنوبي أن الأخبار التي يتم تداولها عن منعي للصحفيين ووسائل الإعلام غير حقيقية علي الإطلاق وخاصة أنني أحترم كل الصحفيين ووسائل الإعلام وعلاقتي متميزة مع الجميع.

 

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وأضاف الشرنوبي، في بيان له:

أشعر باستياء شديد لما يتم تداوله نظراً لأنني لقد قدمت حفلاً بدار الأوبرا العريقة في المسرح المكشوف ضمن فعاليات المهرجان الصيفي وكنت في غاية السعادة
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مع الجمهور و غادرت أمام الحضور بعد أن التقطت مع الجميع الصور التذكارية وكنت أقوم بتصوير الجميع سيلفي والبهجة سيطرت علي وأنا وسط كل فئات الجمهور.

 

وتابع :ثم فوجئت بوجود أخبار في هذا الصدد ونظراً لاحترامي الشديد لكل الصحفيين قررت أن أوضح ذلك .

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