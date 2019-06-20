أكد الفنان محمد الشرنوبي أن الأخبار التي يتم تداولها عن منعي للصحفيين ووسائل الإعلام غير حقيقية علي الإطلاق وخاصة أنني أحترم كل الصحفيين ووسائل الإعلام وعلاقتي متميزة مع الجميع.
وأضاف الشرنوبي، في بيان له:أشعر باستياء شديد لما يتم تداوله نظراً لأنني لقد قدمت حفلاً بدار الأوبرا العريقة في المسرح المكشوف ضمن فعاليات المهرجان الصيفي وكنت في غاية السعادة
وتابع :ثم فوجئت بوجود أخبار في هذا الصدد ونظراً لاحترامي الشديد لكل الصحفيين قررت أن أوضح ذلك .
كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على ما قاله محمد الشرنوبى عن الصحافة و الإعلام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.