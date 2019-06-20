فيفي عبده تتهم خادمتها بسرقة اموال ومجوهرات

كتب امير فتحي في الخميس 20 يونيو 2019 03:55 مساءً - تعرضت شقة الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده، لحادث سرقة، وذلك بشارع الشيشينى في مصر القديمة.

وتبين من المعاينة أنه تم سرقة مبالغ مالية وبعض المشغولات الذهبية الخاصة بالراقصة فيفي عبده.

واتهمت فيفي عبده خادمتها بالقيام بسرقتها والفرار هاربة من الشقة.

وبحسب ماجاء في البلاغ الذي تقدمت به فيفي عبده فقد تم الاستيلاء منها على مبالغ مالية وكمية من المصوغات الذهيبة الخاصة بها، واتهمت في المحضر خادمتها بأنها وراء ارتكاب الواقعة، وأنها اختفت عقب الواقعة.. من جانبه كلف اللواء أشرف الجندي مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، ضباط القسم بسرعة حل لغز الواقعة.