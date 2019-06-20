إثيوبي يحول سيارة شحن إلى منزل متحرك

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أبنيت تادسي شاب إثيوبي يمتلك ورشة لصيانة السيارات يحول سيارة شحن قديمة إلى منزل متحرك بإمكانيات متواضعة . جاءت فكرة بناء هذا البيت المتحرك، من السيارة التي كان يستخدمها دائما، وغالبية أوقاته كان يقضيها داخل هذه السيارة الواسعة، وكان يعتبرها سكنه، ومنها جاءت فكرة صناعة وتحويل سيارته إلى بيت.

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