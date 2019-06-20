أغنية "تايم" تعيد فريدي ميركوري للأضواء

عاد فريدي ميركوري، المغني الرئيسي الراحل لفريق كوين الشهير للأضواء، الخميس، بعد صدور نسخة جديدة من أغنيته "تايم" على خلفية أنغام البيانو فقط، في تتويج لعملية بحث طويلة على الأغنية التي جرى تسجيلها في استوديوهات "آبي رود" في لندن عام 1986.

وتوفي ميركوري عام 1991 بسبب مضاعفات التهاب رئوي ناتج عن إصابته بمرض الإيدز.

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والنسخة الجديدة، التي تحمل عنوان "تايم ويتس فور نو وان" أو (الزمن لا ينتظر أحدا)، تقدم أداء مفعما بالمشاعر من قبل ميركوري للأغنية التي تدور حول فكرة الجهل بما هو قادم.

والإصدار الجديد عبارة عن نسخة أقل تعقيدا من الأغنية التي سجلها ميركوري عندما كان يعمل منفردا عن كوين مع الموسيقي وكاتب الأغاني والمنتج البريطاني ديف كلارك لإنتاج ألبوم "تايم" الذي يضم أغاني مستوحاة من المسرحية الغنائية التي تحمل الاسم نفسه وكانت تعرض في لندن.

وقال كلارك، الذي عثر على التسجيل بعد سنوات من البحث: "التسجيل يجمع بين ميركوري والبيانو فقط، وهو يظهر كيف كان ميركوري مؤديا رائعا ويملك طبقة صوتية مذهلة".

وأضاف: "أصابتني القشعريرة بسبب الطريقة التي كان يؤدي بها الأغنية، حيث كان يغني وكأنه يتذوق كل كلمة".