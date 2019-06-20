يمنى شرّي مكرّمة في طرابلس الحبيبة

كرّم محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا الاعلاميّة يمنى شرّي وذلك على هامش الاستقبال الذي اقيم لـ 55 ملكة جمال وعارضة ازياء من مختلف دول العالم، بدعوة من مديرة الاعلام والإعلان في مجلس نقابة أصحاب صالونات التجميل والتزيين للسيدات في لبنان الشمالي رانيا عثمان في منطقة الضم والفرز في طرابلس.

“شرّي” عبّرت عن سعادتها بالتكريم وكتبت: “لي في الشمال نصف وفي الجنوب نصف آخر والنفس بيروتي.. ولتكريمي في طرابلس الحبيبة اليوم طعمٌ آخر وبُعدٌ آخر، شكراً لكم”.

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واضافت: “تكريمي في طرابلس يُكمل فرحتي بالمدينة وبنجاحي، شكرا لكم. شكرا لمحافظ الشمال القاضي رمزي نهرا على الرعاية والحضور

شكرا رانيا عثمان على المبادرة والتحدي وحسن الاستقبال ،شكرا رولا على التنظيم الرائع، شكرا لينا دياب على الكلام الطيب، شكرا MTV على ابراز صورة وجه طرابلس الجميل، وشكرا لكل فرد صادفته في طرابلس على الحب والدعم المستمر”.

نذكر ان الاعلامية يمنى شرّي كان لها باع طويل في الاعلام اللبناني والعربي، كانت سبّاقة في ابتكار وتقديم الافكار التلفزيونية الجديدة حتّى كوّنت لنفسها شخصية اعلامية خاصة شكّلت مدرسة تشبهها وحدها.

نشير ان يمنى تطل حالياً في الجزء الثاني من مسلسل “الباشا”، الذي يحقق نجاحاً كبيراً ونسبة مشاهدة عالية، حيث تلعب شخصية “أسيل” الارملة التركية التي تعرضت للنصب والسرقة من قبل “امين” ابن الباشا الذي يلعب شخصيته النجم نيكولا معوض الذي كان محاميها قبل ان يرتبط بها ويحتال عليها ويسرق مالها.