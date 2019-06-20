هل يحلُّ حسين الجسمي مكان كاظم السّاهر في "ذا فويس كيدز"؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تخطط قناة "إم بي سي" بسرية تامة لتشكل لجنة تحكيم "ذا فويس كيدز"، التي تألفت على مدار موسمين من النجوم: الفنان العراقي كاظم السّاهر واللبنانية نانسي عجرم والمصري تامر حسني.

ومع بدء التحضيرات للموسم الثالث، المقرر عرضه في الشتاء المقبل، عاد الكلام عن مصير السّاهر في البرنامج، حيث صرّح الأخير في عدة لقاءات صحفية أنه لا ينوي الاستمرار في "ذا فويس كيدز".

وبحسب مصادر صحفية، فإن التغيير الذي سيطرأ هو حلول النجم الإماراتي حسين الجسمي مكان السّاهر، مع الإبقاء على عجرم وحسني في كرسي التحكيم.

ولا يزال الجسمي في مرحلة التفاوض مع القناة، مع إصرار "إم بي سي"، بسبب شعبيته الواسعة، وخبرته في لجان التحكيم؛ إذ سبق وأن جلس في تحكيم برنامج "إكس فاكتور" الذي عرض عام 2013 إلى جانب وائل كفوري وكارول سماحة وإليسا وعُرض على قناة "سي بي سي" المصرية، كما تمّ تداول اسمه مرارًا في لجان التحكيم التي قدمتها "إم بي سي".