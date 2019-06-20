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متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تعرضت الفنانة المصرية ياسمين صبري لهجوم بعد تعليق "سخرت" فيه من الأشخاص المصابين بمتلازمة داون، وذلك بردها على تعليق شقيقها أسفل صورتها في إنستغرام.
وفي التفاصيل، نشرت صبري صورة تستعرض فيها لياقتها وتظهر فيها وهي مقلوبة وتقف على رأسها، ليعلق واحد من متابعيها: "قمت بهذه الحركة عندما كنت في السادسة من عمري"، لتجيبه الفنانة المصرية: "أراهن أنك قمت بذلك ولهذا أنت مصاب بمتلازمة داون".
وأثار ردّ صبري هذا حالة من الغصب بين جمهورها ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين اعتبروا ردها إهانة لمصابي متلازمة داون، فيما رأى البعض أن صبري وصلت إلى حد كبير من الغرور بالرغم من عدم امتلاكها أي موهبة على حد قولهم.
هذا الهجوم الذي تعرضت له صبري دفعها إلى حذف تعليقها، كما نشرت بعد ذلك صورًا لها من داخل المستشفى؛ الأمر الذي اعتبره البعض نوعًا من أنواع التضليل.
واستغرب رواد موقع تويتر عدم قيام الصحافة والنقاد بتسليط الضوء على تعليق صبري، كما يحدث عادة مع أي فنان يصدر منه تعليق سيئ أو عنصري.
وعلق أحد المغردين، أن لو شيرين عبدالوهاب هي من كتبت ذلك لتم منعها من الغناء ورفع قضية عليها، وتساءل الكثيرون عن سر تجاهل المواقع والنقاد لغلطة صبري هذه، والتي لا يمكن أن تمرّ مرور الكرام؛ ما دفعهم للتساؤل أيضًا عن سر شهرة صبري وإنتاج مسلسل خاص لها في رمضان الماضي "حكايتي" بالرغم من موهبتها البسيطة في التمثيل.
فيما دافع عدد من جمهورها عنها، خصوصًا أن الشاب الذي سخرت منه صبري هو شقيقها من والدتها لأب بريطاني، مُعتبرين أن ما قامت به يندرج تحت المُزاح الطبيعي بين الإخوة والمعارف.
كانت هذه تفاصيل خبر ياسمين صبري في مأزق بسبب تعليق "سخرت" فيه من شقيقها.. ما علاقة مصابي متلازمة داون؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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