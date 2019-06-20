وصلة رقص لأبناء أصالة على "إنستجرام"

نشرت الفنانة السورية أصالة نصرى فيديو لأبنائها عبر حسابها الرسمى على موقع الصور "إنستغرام"، أثناء غنائهم ورقصهم على إحدى الأغانى الأجنبية الشهيرة.
وظهر خالد الذهبى ابن أصالة الأكبر الذي ظهر في أحداث الجزء الأول من فيلم "ولاد رزق" وهو يرقص مع شقيقه الأصغر على طارق العريان.
وكتبت أصالة على الفيديو قائلة: "الله يحفظ ولاد العالم ومعهم ولادى".
كان آخر ظهور للفنانة السورية أصالة على الساحة الفنية من خلال حفل غنائى أحيته في عيد الفطر الماضي بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية برفقة الفنان الإماراتى حسين الجسمى.
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