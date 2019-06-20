نادين نجيم تستعد لمسلسل جديد

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""الخليج 365"" من بيروت: تستعد الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم لمسلسل جديد سيُعرَض خارج المنافسة الرمضانية. حيث أقنعتها شركة الصبّاح بالمشاركة في عمل بدأت التحضيرات الأولى له، على أن يبدأ تصويره خلال شهرين تقريباً. حيث طلبت "نجيم" الحصول على فترة راحة قصيرة ستقضيها مع أسرتها في إيطاليا قبل انطلاقها في العمل.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.