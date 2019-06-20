طارق عبدالجابر: حكيم منح أغنية كأس أفريقيا الروح المصرية و"متجمعين" رسالتنا للعالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفى حمزة:"

"متجمعين وهدفنا واحد كلنا وعليه رايحين/ نلعب مع بعض وفي الآخر كلنا فايزين/ أفريقيا.. أفريقيا" بهذه الكلمات يغني الفنان المصري حكيم بمصاحبة الفنان النيجيري فيمي كوتيه، والمطربة الإيفوارية "دوبيه" في حفل افتتاح كأس الأمم الأفريقية غدًا الجمعة، وهي الأغنية التي يعتبرها الموزع الموسيقي طارق عبدالجابر رسالة من مصر للعالم.

وقال عبدالجابر في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، :"بدأت العمل على التوزيع الموسيقي للأغنية في أول شهر مايو وانتهيت منها ليلة وقفة عيد الفطر الماضي، وكنت مشغولًا طوال فترة العمل عليها، كيف أجعلها رسالة نخاطب بها العالم، ونؤكد من خلالها على مواكبتنا في مصر للتطور الذي حدث في مجال الموسيقى، وفي نفس الوقت تحمل الطابع الأفريقي بالإيقاعات والآلات الموسيقية المميزة لها، وأيضا الروح والبصمة المصرية".

وأضاف: "ساعدني صوت الفنان حكيم بخصوصيته وطابعه المصري على الاستغناء تمامًا عن استخدام الآلات الشرقية، وهنا لا بد أن أشيد بذكاء الشركة المنتجة في اختيارها له، لأنه بخفة دمه المعروفة والبهجة التي يمنحها للأغاني، وقدرته على نقل تلك الطاقة الإيجابية لمن يسمعه بمنتهى الحيوية والحماس، هو أيضا مطرب مصري صميم".

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وعن توظيف أصوات النيجيري "كوتيه" والإيفوارية "دوبيه"، يقول الموزع الموسيقي: "من البداية كنت أعرف باختيارهم لمشاركة حكيم بالغناء، وسعيت أن كل منهم يقدم المقطع الخاص به بالشكل الموسيقي المناسب لبلده، مع المحافظة على السياق الأساسي للأغنية، وكان هذا أصعب ما واجهته، وبحمد الله نجحنا في توظيف أصواتهم مع صوت الفنان حكيم بدون الخروج عن الحالة الخاصة للعمل".

"متجمعين" من إخراج ياسر سامي، وتصوير وائل درويش، ويغني المطرب حكيم الجزء العربي منها، أما الجزء الإنجليزي فيقدمه الفنان النيجيري فيمي كوتيه، الذي سبق له المشاركة بالغناء في حفل افتتاح كأس العالم 2010 بمدينة جوهانسبرج، ورشح لجائزة "جرامي" 4 مرات، أما المقطع الفرنسي فتقدمه المطربة الإيفوارية العالمية "دوبيه" الحائزة على جائزة "جرامي" عام 2004.

والأغنية من كلمات محيي حوار، وألحان شريف حمدان، وتوزيع موسيقي طارق عبدالجابر، وسجل الصوت والمكساج المهندس أمير محروس، وأنتجتها شركة "سينرجي"، المملوكة لمجموعة "إعلام المصريين".