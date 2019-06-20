بالصور.. نجمات لبنان في عيد ميلاد ستيفاني صليبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

حرصت عدد من الفنانات اللبنانيات، على حضور عيد ميلاد الفنانة اللبنانية ستيفاني صليبا.

ونشرت الفنانة سيرين عبدالنور، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورا من حفل عيد الميلاد، وظهرت بصحبة ستيفاني صليبا، وماجي أبو غصن، جيسي عبده، ورد الخال.

ستيفاني صليبا من مواليد 19 يونيو 1986، شاركت في عدد من الأعمال الفنية آخرها مسلسل "دقيقة صمت"، بطولة عابد فهد، خالد القيش، ومن إخراج شوقي الماجري.