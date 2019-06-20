بدء عرض حملة فرعون في السعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

كشف برنامج عرب وود عبر حسابه على إنستجرام، عن بدء عرض فيلم "حملة فرعون" في دور العرض السينمائية بالسعودية ودول الخليج.

وحقق الفيلم منذ عرضه في موسم عيد الفطر وحتى الآن 13 مليون و235 ألف جنيه.

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وتدور أحداث الفيلم في إطار تشويقي مثير حول الشاب يحيى الشهير بفرعون، الذي يدير أكبر شبكة إغتيالات منظمة في مصر، ويضطر إلى التوجه إلى سوريا لتحرير ابنه.

الفيلم بطولة عمرو سعد، محمد لطفي، محمود عبدالمغني، روبي، مايك تايسون، حمدي الميرغني، ومن إخراج رؤوف عبدالعزيز.