- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
كشف برنامج عرب وود عبر حسابه على إنستجرام، عن بدء عرض فيلم "حملة فرعون" في دور العرض السينمائية بالسعودية ودول الخليج.
وحقق الفيلم منذ عرضه في موسم عيد الفطر وحتى الآن 13 مليون و235 ألف جنيه.
وتدور أحداث الفيلم في إطار تشويقي مثير حول الشاب يحيى الشهير بفرعون، الذي يدير أكبر شبكة إغتيالات منظمة في مصر، ويضطر إلى التوجه إلى سوريا لتحرير ابنه.
الفيلم بطولة عمرو سعد، محمد لطفي، محمود عبدالمغني، روبي، مايك تايسون، حمدي الميرغني، ومن إخراج رؤوف عبدالعزيز.
كانت هذه تفاصيل خبر بدء عرض حملة فرعون في السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.