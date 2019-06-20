رغم وعكتها الصحية.. ياسمين صبري تنشر صورا جديدة في الجيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
رغم إعلانها المرور بوعكة صحية، أمس، نشرت الفنانة ياسمين صبري، اليوم الخميس، صورا جديدة لها، عبر حسابها على إنستجرام، وهي تمارس التمارين الرياضية.
ولم توضح ياسمين أي شيء عن وعكتها الصحية، واكتفت بالتعليق بـ"صباح الخير".
وكانت ياسمين صبري نشرت صورا أمس عبر خاصية الاستوري، وهي بملابس التعقييم، ونشرت صورة أخرى لـ"بوكيه" ورد تسلمته.
وشاركت صبري في دراما رمضان من خلال مسلسل حكايتي بطولة أحمد صلاح حسني وأحمد حاتم وأحمد بدير وإدوارد وهنادي مهنى وإسلام جمال، وتأليف محمد عبد المعطي، وإخراج أحمد سمير فرج.
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