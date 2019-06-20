فنانة عربية تعلن اعتزالها بسبب التحرش الجنسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

أعلنت الممثلة الكويتية الشابة بيبي أحمد اعتزالها الفن نهائيًا بسبب تعرضها للتحرش الجنسي من أحد الفنانين.

وفتحت النار على الوسط الفن في تصريحاتها لـ"جريدة الرأي العام الكويتية"، وقالت بيبي إنها تعرضت لمواقف متكررة، وصفتها بـ"قلة أدب" من جانب أحد الفنانين".

واستكملت: "رفضت التحرشات وقررت اعتزال الفن على الفور ولم يخطر في بالي يومًا أن أتعرض لموقف من هذا النوع".

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وأضافت: "كانت تراودني الكثير من التطلعات والطموحات الفنية، لكن أحلامي ذهبت أدراج الرياح".

واختتمت: هناك عدد من الفنانين شوهّوا الوسط الفني بتصرفاتهم المبتذلة، فوضع الفن صار مقلوبًا ويتطلب علاجًا عاجلًا، لكي يتخلص من آفاته الكثيرة التي تأتى من الدخلاء عليه، ومن ثم يحتاج الفن إلى من يعينه على القيام برسالته المجتمعية.

بدأت بيبي مشوارها الفني بمسلسل "أنت عمري" من بطولة عبدالعزيز المسلم ونخبة كبيرة من نجوم الدراما الكويتية والخليجية شاركت في مسلسل "أنت عمري" من تأليف جابر البنا وجوهر الجويهل وإخراج أحمد دعيبس، ومسلسل "سكن الطالبات" تأليف عبير زكريا وإخراج حسين الحليبي.