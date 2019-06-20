أحمد صلاح حسني يستعيد ذكرياته مع أمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: استعاد الفنان أحمد صلاح حسني، ذكرياته مع المنتخب المصري، أثناء مشاركته في بطولة أمم أفريقيا. ونشر "حسني" صورة له مع المنتخب المصري، ووجه سؤالًا لجمهوره عبر صفحته الرسمية بموقع تويتر، وعلق: "أنا فين". أحمد صلاح حسني، هو لاعب كرة سابق في النادي الأهلي، وشارك مع المتخب المصري في عدد من البطولات الدولية.

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